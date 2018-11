später lesen Trump widerspricht Saudis Ölpreise geben trotz Kürzungsdebatte nach FOTO: Sebastian Widmann FOTO: Sebastian Widmann Teilen

Twittern

Teilen



Die Ölpreise haben am Dienstag trotz einer am Wochenende angestoßenen Debatte über Produktionskürzungen nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,40 US-Dollar. dpa