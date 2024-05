Lebensmittel Özdemir wirbt in Brüssel für mehr Herkunftsangaben

Özdemir signalisierte Verständnis für das Vorhaben Österreichs. „Es ist schön, dass der Wolf wieder da ist, aber in der Landwirtschaft hat er einfach schlicht und ergreifend meines Erachtens nichts verloren“, so der Minister. Seine Fantasie reiche nicht aus, um sich einen vernünftigen Schutz vor Wölfen etwa an Deichen oder Almen vorzustellen. „Wollen wir da jetzt ernsthaft überall Zäune einziehen? Da langt man sich ja an Kopf“, sagte Özdemir. Dies habe auch Konsequenzen für Naturschutz, wenn in diesen Regionen zahlreiche Zäune gebaut würden.