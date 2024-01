Grüne Woche Özdemirs Messetour mit Birkensaft und „weniger Zickzack“

In der Holland-Halle kosten Wegner und Özdemir Käse vor einem über ihnen hängenden Spiegel, der eine große Windmühle erkennen lässt. Am Stand Marokkos gibt es Tee und Gebäck, am polnischen Stand dann kleine Häppchen mit Pilzen und Käse. „Der Regierende Bürgermeister ist unser Vorkoster“, scherzt Özdemir. Im Messebezirk des Bundesentwicklungsministeriums folgt ein kleiner Kaffee made in Ruanda. „Fair von Frauen produziert“, steht über der kleinen Theke.