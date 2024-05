Handel Online-Shopping bleibt gefragt - Umsätze normalisieren sich

Fast 15 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes wurde im Jahr 2021 im Internet erbracht. Nahezu 87 Milliarden Euro betrug der Online-Umsatz in jenem Jahr. Wer in den vergangenen Jahren zum Internetshopping gekommen ist, blieb in der Regel auch dabei, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. Doch der Online-Boom im Handel ist vorerst vorbei.