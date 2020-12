Vorschlag aus der Union : Onlinehandel soll zahlen - Was genau die Paketabgabe ist und warum der Handel ablehnt

Berlin Der Online-Handel ist der große Gewinner in der Corona-Krise. Dagegen leiden die Geschäfte in den Städten besonders. Zum Ausgleich schlagen Politiker der Union nun eine Paketabgabe vor - von der nicht alle begeistert sind.

„Die Abgabe wird beim Online-Händler erhoben und von ihm an das Finanzamt abgeführt. Mit den Einnahmen daraus wird der Online- Handel an den Kosten von ihm genutzter kommunaler Infrastrukturen beteiligt“, heißt es in dem Forderungskatalog, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die „Welt am Sonntag“ darüber berichtet.