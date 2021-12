Einzelhandel : Onlinehandel sorgt in Pandemie für Wachstum bei Ceconomy

Düsseldorf Dank des florierenden Onlinegeschäfts konnte der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn seine Umsätze im vergangenen Geschäftsjahr trotz Lockdown steigern - und plant weiteres Wachstum.

„Das vergangene Geschäftsjahr war ein echter Härtetest für unser Unternehmen. Wir haben diesen Härtetest bestanden“, sagte Konzernchef Karsten Wildberger bei der Vorstellung der Bilanz am Dienstag in Köln.

Umsatz verdoppelt

Engpässe spürbar

Im laufenden Weihnachtsgeschäft spürt auch der Elektronikriese trotz seiner Bemühungen, die Warenbestände rechtzeitig aufzustocken, die Engpässe in den Lieferketten. Lücken in der Produktverfügbarkeit hätten in einigen Bereichen wie der Telekommunikation nicht vollständig vermieden werden können, sage Wildberger. Von einigen Produkten hätte man nach seinen Worten viel mehr verkaufen können, wenn sie denn verfügbar gewesen wären. „Letzte Woche haben wir 20.000 Playstations bekommen. Die waren in wenigen Stunden durchverkauft“, berichtete der Manager.