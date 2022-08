US-Justiz : Opioid-Klagen: 650 Millionen Dollar Strafe für Walmart & Co.

Eine Walmart-Filiale in New Hampshire. Ein Gericht gibt dem Konzern eine Mitschuld an der Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten. Foto: Charles Krupa/AP/dpa

Cleveland Fast eine halbe Million Tote innerhalb von zwei Dekaden: Die Opioid-Epidemie in den USA kostete viele Menschen das Leben. Nun geraten Hersteller und Großhändler zunehmend unter Druck.

Walmart, CVS und Walgreens sind in einem wegweisenden Opioid-Verfahren in den USA zur Zahlung von insgesamt 650 Millionen Dollar (638 Mio Euro) verurteilt worden. Der zuständige Bundesrichter entschied in Cleveland, dass die Konzerne sich an den Kosten zur Bewältigung der Suchtmittelkrise in Ohio beteiligen müssen. Eine Jury hatte Walmart, CVS und Walgreens im November eine Mitschuld an der Opioid-Krise in dem Bundesstaat zugesprochen, da ihre Apothekenketten den Verkauf von süchtig machenden Schmerzmitteln angeblich nicht ausreichend kontrollierten.