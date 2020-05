Börse in Frankfurt : Optimismus treibt Dax weiter an

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach dem fulminanten Kursanstieg zum Wochenauftakt hält die Kauflaune der Anleger am deutschen Aktienmarkt an. Der Dax rückte am Dienstag im frühen Handel um 0,98 Prozent auf 11.166,86 Punkte vor.

Der MDax legte im frühen Dienstagshandel etwas weniger um 0,51 Prozent auf 24.210,30 Punkte zu. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx knüpfte an seinen Lauf an, indem er nun um 0,51 Prozent auf 24.210,30 Zähler stieg.