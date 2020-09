Börse in Frankfurt : Optimistischere OECD stützt Aktien-Kurse

Frankfurt/Main Allzu weit haben sich die Anleger am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend nicht aus der Deckung gewagt.

Die Industriestaatenorganisation OECD schätzt den coronabedingten Wirtschaftseinbruch in Europa und in den USA in diesem Jahr weniger dramatisch ein als zunächst erwartet. In China rechnet die Organisation nun mit Wachstum statt mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Das stützte am Vormittag die Aktienkurse.