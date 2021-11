Börse in Frankfurt : Pandemie- und Zinssorgen drücken Dax unter 16.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Nervosität der Anleger wächst - der Dax sackte am Dienstag angesichts erneuerter Pandemie- und Zinssorgen unter die Marke von 16.000 Punkten.

Hinzu kommt, dass die Stimmen lauter werden, die sich um die anhaltend hohe Inflation sorgen. Am Vorabend hatte es solche Aussagen von der US-Finanzministerin Janet Yellen gegeben, am Dienstag folgte nun die deutsche Direktorin bei der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel. Die Corona-Pandemie hatte unter den Börsianern in den vergangenen Tagen schon für wachsende Unsicherheit gesorgt.