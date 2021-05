Verkehr : Park-Now-Chefin: Städten fehlt oft ein Mobilitätskonzept

Berlin Ob Pop-up-Radwege oder autofreie Zonen: Viele Städte und Kommunen nehmen bei der Verkehrsplanung inzwischen stärker die Bedürfnisse von Nicht-Autofahrern in den Blick. Ihnen fehlten dabei aber ganzheitliche Ideen, kritisiert die Deutschlandchefin von Park Now.

Die Deutschlandchefin der Parkplatz-Such-App Park Now, Heidi Wildemann, vermisst in vielen Kommunen und Städten ein umfassendes Mobilitäts- und Park-Konzept.

Mehr Parkhäuser könnten demnach auch in den Außenbezirken von großen Städten entstehen und dort mit dem öffentlichen Nahverkehr verknüpft werden. Solche Park&Ride-Angebote, wie es sie etwa in und um München gebe, könnten die Innenstädte vom Autoverkehr zusätzlich entlasten. „Besonders in den Außenbezirken ist es für viele Menschen nicht möglich, auf das Auto zu verzichten“, sagte Wildemann.

Mit der Park-Now-App können Autofahrer ihren Stellplatz digital bezahlen. Außerdem zeigt die App auf Basis gesammelter Verkehrsdaten an, wo und zu welcher Uhrzeit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, noch einen freien Parkplatz zu ergattern. Das Unternehmen gehört bislang zur Your-Now-Gruppe der beiden Autohersteller Daimler und BMW. Vor einigen Wochen wurde der Verkauf an den schwedischen Konkurrenten Easy Park bekannt. Noch müssen die Wettbewerbsbehörden dem Schritt zustimmen.

Um den klimaschädlichen Autoverkehr vor allem in Innenstädten zu reduzieren, haben vor allem größere Städte damit begonnen, Straßenraum umzuwidmen. So wandelte etwa in Berlin der Senat zahlreiche Parkspuren kurzfristig in Radwege um, richtete autofreie Verkehrszonen ein und plant weitere.