Philipp Lahm kauft die Mehrheit an Schneekoppe

Fußball-Weltmeister Philipp Lahm hat die Mehrheit am traditionsreichen Naturkosthersteller Schneekoppe übernommen. Der 34-Jährige kaufte dem Krefelder Unternehmer Gerald Wagener die Anteile ab.





Seit Sommer 2016 war der frühere Kapitän der DFB-Nationalelf und des FC Bayern München Mitgesellschafter von Schneekoppe, Mehrheitsgesellschafter der Krefelder Gerald Wagener. Wie der Naturkosthersteller bestätigte, hat Lahm jetzt die Mehrheit an Schneekoppe übernommen. Durch den Erwerb der vom Krefelder Unternehmer Gerald Wagener an der Schneekoppe Nutrition GmbH gehaltenen Anteile habe die Philipp Lahm Holding GmbH künftig eine qualifizierte Mehrheit an dem Unternehmen.





Lahms Holding war bisher gemeinsam mit dem Unternehmer Olaf Stiller und dem Geschäftsführer der Schneekoppe GmbH, Markus Klein, an Schneekoppe beteiligt. Das 1972 gegründete Unternehmen mit Sitz in Buchholz vermarktet seit über 90 Jahren Naturkostprodukte in über 35 Ländern.





Schwierige Zeiten bei Schneekoppe





Schneekoppe hat jedoch auch schwierige Zeiten hinter sich. Anfang dieses Jahrzehnts war das Unternehmen in wirtschaftliche Turbulenzen geraten und musste 2014 in einem sogenannten Schutzschirmverfahren saniert werden. Die Schneekoppe-Gläubiger mussten damals auf einen Großteil ihrer Ansprüche verzichten, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.





Im ersten Halbjahr 2017 setzte die Schneekoppe GmbH rund 3,7 Millionen Euro um. Unter dem Strich habe laut Nachrichtensender n-tv ein Verlust von rund 211.000 Euro gestanden.





Lahm hatte bereits in seiner aktiven Zeit als Fußballer damit begonnen, sich ein zweites Standbein als Unternehmer aufzubauen. Unter anderem ist er auch an dem bayerischen Hersteller von Hand- und Fußpflegeprodukten Sixtus beteiligt.

(gaa)