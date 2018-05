später lesen Pianist Lucas Debargue spielt in Düsseldorf Teilen

Klassik Unter den jungen Pianisten der Gegenwart gilt der 1990 in Paris geborene Lucas Debargue als einer der interessantesten. Und weil beim Echo Klassik nicht alles schlecht war, bekam er 2017 zu Recht den Preis als bester Nachwuchskünstler. Dabei lagen die Karten ungünstig: Beim Tschaikowski-Wettbewerb 2015 in Moskau hatte er den undankbaren vierten Platz belegt, fand aber in dem berühmten Dirigenten Valery Gergiev einen Mentor. Seitdem ist Debargue auf allen großen Konzertbühnen anzutreffen.