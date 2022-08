Vereinigung Cockpit : Piloten: Gutes Sicherheitsniveau an deutschen Flughäfen

Frankfurt/Main Deutschlands Flughäfen sind grundsätzlich sicher, sagen die Piloten der Vereinigung Cockpit. Damit das so bleibt, seien auch in den kommenden Jahren Investitionen notwendig.

Auch während der Corona-Krise haben einzelne Flughäfen in Deutschland kräftig in ihre Sicherheitsausstattung investiert. In ihrem alljährlichen „Flughafencheck“ lobte die Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ am Donnerstag das „weiterhin sehr gute“ Sicherheits-Niveau, sieht aber trotzdem Raum für Verbesserungen.