Luftverkehr Piloten streiken am Freitag bei Lufthansa-Tochter Discover

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines streiken an diesem Freitag (26. Januar) die Piloten. Geplant sei ein 24 Stunden langer Ausstand, geht aus einem Mitglieder-Rundschreiben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) vom Mittwoch hervor, das der dpa vorliegt. Discover Airlines kritisierte die Entscheidung und teilte am Abend mit, man gehe „aktuell von weitreichenden Auswirkungen“ des Streiks auf den Flugbetrieb und für die Passagiere aus. Es werde ein Ersatzflugplan erarbeitet. Priorität sei, so „viele Reisende wie möglich an ihr Ziel zu bringen“.