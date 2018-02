später lesen Düsseldorf Pinkwart: Bei Digitalisierung ist noch viel Luft nach oben Teilen

Nordrhein-Westfalen steht bei der Digitalisierung nach Einschätzung von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart noch vor großen Herausforderungen. "Wir haben die Digitalisierung noch nicht mal näherungsweise erschlossen", sagte Pinkwart beim Jahresempfang der NRW-Bundesbank-Hauptverwaltung. Glasfaser ausbauen, die Digitalisierung für die Bildung an Schulen und Hochschulen einsetzen, elektronische Gewerbeanmeldungen möglich machen - Pinkwart sieht jede Menge Möglichkeiten, NRW in eine erfolgreiche digitale Zukunft zu führen. Und auch in eine weniger bürokatische. Eines seiner Ziele: "Nordrhein-Westfalen soll das Bundesland mit den kürzesten Genehmigungsverfahren werden."