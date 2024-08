Millionen Tonnen Abfall Platz auf deutschen Mülldeponien wird knapp

Nach allgemeiner Einschätzung in der Bau- und Baustoffrecycling-Branche wird sich das Deponieproblem in den kommenden Jahren verschärfen. „Angespannt ist die Situation in den Bundesländern mit hoher Bautätigkeit und begrenzten Deponiekapazitäten, wie zum Beispiel in Bayern oder auch Hessen, da die Verfügbarkeit geeigneter Deponien bereits seit Jahren einen Engpass darstellt“, sagt Andreas Pocha, Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbands. Auch laut ZDB ist die Lage in Bayern „besonders angespannt“.