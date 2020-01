Nach Thomas-Cook-Insolvenz : Polnische LOT übernimmt Ferienflieger Condor

Eine Condor-Maschine am Düsseldorfer Flughafen. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Frankfurt/Main Condor hat die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook zwar überlebt, ist aber angeschlagen. Jetzt gibt es einen Käufer für die Fluggesellschaft.

Condor hat für heute in Frankfurt zu einer Pressekonferenz eingeladen. Es gehe darum, gemeinsam „mit dem neuen Eigentümer“ über die Zukunft von Condor mit ihren rund 5000 Mitarbeitern zu informieren, teilte die Airline mit. Der Name des Käufers wurde in der Mitteilung zunächst nicht genannt.