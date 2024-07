Sportwagenbauer Porsche senkt wegen Lieferketten-Problemen Prognose

Porsche will an diesem Mittwoch (24. Juli) die Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres veröffentlichen. Analysten waren bisher davon ausgegangen, dass der Autobauer die Ziele für 2024 trotz der aktuellen Probleme auf dem wichtigen chinesischen Markt erfüllen kann. Bereits bekannt ist, dass Porsche im ersten Halbjahr weniger Autos verkauft, vor allem in China. Dort sank der Absatz um ein Drittel.