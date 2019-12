Börse in Frankfurt : Positives Zollsignal schiebt Erholung im Dax an

Frankfurt/Main Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Zollstreit hat dem Dax einen Schub nach oben gebracht. Am Nachmittag erholte sich der Leitindex um 0,91 Prozent von seinem zuletzt erreichten tiefsten Niveau seit Anfang November.

Die Erholungsbewegung wurde am Morgen befeuert von erneuten Spekulationen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Berufung auf Kreise berichtete, soll es nun doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien geben. „Anleger legten daraufhin den Schalter abrupt wieder um auf etwas mehr Risiko“, kommentierte ein Händler.

Der MDax brachte es mit 27.161,05 Punkten auf ein Plus von gut einem Prozent. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone stieg in ähnlichem Rahmen. In New York zeichnete sich für den Dow Jones Industrial ebenfalls eine Erholung vom Tief seit einem Monat ab.