Post entfristet Verträge bei nur wenigen Fehltagen

Die Deutsche Post macht die Übernahme von befristet eingestellten Beschäftigten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis davon abhängig, dass diese sich nur selten krank gemeldet haben. Dies berichtet die "Bild am Sonntag". Der Bonner Konzern bestätigt gegenüber unserer Redaktion das Vorgehen. Danach dürfen die Niederlassungen ohne Rücksprache mit der Zentrale eine Entfristung nur vornehmen, wenn der Kollege in den zurückliegenden zwei Jahren maximal 20 Tage krank war und wenn es nicht zu mehr als 20 Krankmeldungen kam. Außerdem darf es nur zu zwei selbstverschuldeten Auto-Unfällen mit einem Schaden von bis zu 5000 Euro gekommen sein. Das "Entfristungskonzept" macht den Leitern der Post-Niederlassungen außerdem Vorgaben zur Leistung der Postboten. In drei Monaten dürfen diese nicht mehr als 30 Stunden länger für ihre Touren gebraucht haben als vorgesehen. Reinhard Kowalewsky