später lesen Verdi droht mit Warnstreiks Post-Tarifverhandlungen ohne Ergebnis FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Twittern

Teilen



Im Tarifkonflikt bei der Post droht die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks. In der vierten Verhandlungsrunde Anfang kommender Woche müsse endlich ein Ergebnis her - „das werden unsere Mitglieder in den nächsten Tagen deutlich machen“, sagte die Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis am Abend. dpa