Mobilität : Prämie für E-Autos: 4,6 Milliarden Euro vom Staat seit 2016

Berlin Auf Deutschlands Straßen rollen immer mehr E-Autos, denn viele wollen weg vom klimaschädlichen CO2 beim Fahren. Und der Staat schießt bei Kauf oder Leasing viel Geld zu.

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte 2019 beschlossen, den Umweltbonus bis Ende 2025 zu verlängern und zu erhöhen. Wegen der Corona-Pandemie wurde im Sommer 2020 festgelegt, den staatlichen Anteil für die Förderung von elektrischen Fahrzeugen in Form einer Innovationsprämie befristet zu verdoppeln. Die Ampel-Koalition will die Subventionsregelung nur noch bis Ende 2022 unverändert fortführen. Was danach kommt, ist ungewiss.