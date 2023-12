Hohe Preise Häufig zu Weihnachten gekauft: Diese Produkte sind besonders teuer geworden

„Oh du fröhliche, oh du selige“: Während es in großen Schritten auf Weihnachten zugeht, steigt bei vielen Menschen die Vorfreude, aber auch die Sorge vor den Kosten, die das Weihnachtsfest dieses Jahr mit sich bringen. Auch vor dem Fest der Liebe macht die Teuerung schließlich nicht halt. Aber was bedeutet das konkret für Konsumentinnen und Konsumenten: Welche typischen Weihnachtsprodukte sind dieses Jahr deutlich teurer als im Vorjahr?