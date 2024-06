Energie Preiskampf bei Solarmodulen bringt Europas Hersteller in Not

Dabei erwartet der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) in diesem Jahr in Deutschland kräftiges Wachstum der installierten Photovoltaik-Leistung „im unteren zweistelligen Prozentbereich“. Das sagt Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. An diesem Mittwoch beginnt in München die diesjährige Messe Intersolar, der bedeutendste Branchentreff in Europa.