Aldi in der Vorreiterrolle Preissturz bei Milch - Butter wird teurer

In den Supermarktregalen zeichnet sich ein deutlicher Preisrückgang bei der Milch ab. Der Discounter Aldi Süd kündigte auf Nachfrage an, seine Preise für den Liter frische Vollmilch in der untersten Klasse um 9 auf 69 Cent zu senken. Von Matthias Arnold, dpa