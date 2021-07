Autoabsatz : Premiumhersteller legen kräftig zu - BMW überholt Mercedes

Das BMW-Logo vor der Konzernzentrale in der bayerischen Landeshauptstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München/Stuttgart/Ingolstadt Die großen Premiumhersteller melden für das erste Halbjahr kräftige Zuwächse beim Absatz. Doch weil nur BMW und Audi Rekorde einfahren, gibt es einen Wechsel auf der Spitzenposition.

Mit starken Absatzzuwächsen im ersten Halbjahr fahren die großen deutschen Premiumhersteller BMW, Mercedes-Benz und Audi aus der Krise. Alle drei meldeten am Dienstag und Mittwoch kräftige Zuwächse im Vergleich zum von Corona gezeichneten Vorjahreszeitraum.

Allerdings erreichten nur BMW und Audi Rekordzahlen. Mercedes verpasste seinen Bestwert aus dem Jahr 2018 knapp und verlor zudem die Spitzenposition an BMW.

Die Münchner haben in ihren wichtigsten Märkten China, Europa und den USA durch die Bank kräftig zugelegt. Auf Konzernebene erreicht BMW damit 1,34 Millionen Fahrzeuge und liegt klar über dem Vorkrisenniveau. Die Kernmarke BMW sprang um 39,9 Prozent auf 1,18 Millionen Autos. Mercedes-Benz landete mit einem Wachstum um gut ein Viertel und 1,16 Millionen Autos nur knapp dahinter. In den vergangenen Jahren hatten allerdings stets die Stuttgarter die Nase vorne. In ihrem wichtigsten Markt China konnten die Schwaben allerdings einen Rekord vermelden.