Missbrauchsvorwürfe : Problem Porno: Der schwere Kampf um ethische Sexseiten

New York Anbieter schauen weg, viele User schauen hin: Pornoseiten im Netz stehen wegen sexueller Ausbeutung in der Kritik. Einige Zahlungsanbieter wenden sich von „Pornhub“ und „Xhamster“ ab. Kritiker sagen: Die Branche wirklich zu ändern, ist schwer.

Nach der Veröffentlichung von „The Children of Pornhub“ („Die Kinder von Pornhub“) am 4. Dezember erklärten die Betreiber der Webseite schnell, Millionen Videos entfernt zu haben. Außerdem werde die Moderation verstärkt, das Einstellen von Videos sei nur noch bereits existierenden verifizierten Usern und Darstellern erlaubt. Die Kategorie „Teens“ habe zudem im englischen Angebot die Ergänzung „18+“ bekommen, hieß es weiter.

Für den deutschsprachigen Raum berichtete das Magazin „Vice online“ von einer oft mangelhaften Arbeit der Moderatoren auf der hierzulande besonders erfolgreichen Seite „Xhamster“. Auch bei dem auf Zypern sitzenden Angebot mit Millionen Usern monatlich in Deutschland sei es kaum erkennbar, ob die zu sehenden Personen den Aufnahmen oder dem gezeigten Geschlechtsverkehr zugestimmt hätten. Die Webseite tue zu wenig, um dies oder die Volljährigkeit der Gezeigten zu überprüfen, so die Kritik.

Die Berichte hatten Folgen: Visa und Mastercard kündigten die Zusammenarbeit mit „Pornhub“ auf. Wollen User nun die Premiumangebote ohne Werbung und in besserer Auflösung nutzen, brauchen sie dafür eine Kryptowährung. Mit dem Zahlungsdienst Klarna mit Sitz in Schweden kündigte auch ein wichtiger „Xhamster“-Dienstleister die Zusammenarbeit auf. Die Integration per Sofortüberweisung auf der Seite sei abgeschaltet, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte „Der Spiegel“ darüber berichtet. Der finanzielle Druck ist da. Entdecken nun einige der Anbieter ihr schlechtes Gewissen?