Energie : Problem Windkrafttochter - Hoher Verlust bei Siemens Energy

München/Berlin Siemens Energy hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres tiefrote Zahlen geschrieben. Schuld ist die spanische Windkrafttochter. Deren Probleme könnten trotz Chefwechsel noch einige Zeit anhalten.

Neuer Energy-Vorstand ab März

Sparmaßnahmen beginnen zu greifen

Mit dem klassische Energietechnikgeschäft in der Sparte Gas and Power zeigte sich Bruch dagegen „sehr zufrieden“. Es sei stark ins Jahr gestartet, die Sparmaßnahmen begännen zu greifen. Der vor rund einem Jahr angekündigte Abbau von rund 8600 Jobs - davon 3000 in Deutschland - laufe wie geplant, sagte er. Auch bei anderen Teilen des Programms werde man liefern.

An der Börse kamen die aktuellen Aussagen von Siemens Energy zunächst gut an. Am späten Vormittag lag das Papier der Münchner zwischenzeitlich mit knapp zwei Prozent im Plus.