Jugendschutz : Problemfall Porno: Portal xHamster droht Netzsperre

Düsseldorf Dass Kinder im Netz spielend leicht an harte Pornografie kommen, ist Medienaufsehern in Deutschland seit langem ein Dorn im Auge. Bislang konnten sich die Unternehmen vor ihnen sicher fühlen.

Weil xHamster bislang jegliche Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde verweigere und keine der Maßnahmen umgesetzt habe, um sein Angebot legal zu gestalten, sei man nun an die Netzbetreiber herangetreten. Dies seien unter anderem Vodafone und Telekom: „Wir haben sie über den Umstand informiert, dass es illegale Inhalte in ihren Netzen gibt, die zu sperren sind und hören sie dazu derzeit an. Dann entscheiden wir.“

Zugangssperren nur bei Anordnung

„Wir setzen Zugangssperren nur dann technisch um, wenn diese rechtskräftig angeordnet werden“, sagte ein Telekom-Sprecher auf Anfrage. Bei Vodafone hieß es: „Wir arbeiten gerade an der rechtlichen Bewertung.“ In der Antwort an die Landesmedienanstalt werde man die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 1. Dezember berücksichtigen. Das Gericht hatte der Landesanstalt in vollem Umfang Recht gegeben.