Ernährung : Prognose: Verzehr von Fleischersatzprodukten wird zunehmen

München Wie werden sich die Menschen in Zukunft ernähren? Einer neuen Studie zufolge könnten „alternative Proteine“ bedeutender werden - mit Folgen für den weltweiten CO2-Ausstoß.

In einer internationalen Verbraucherbefragung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in sieben Ländern sagten zwei Drittel, dass sie alternative Proteine bereits probiert haben, wie BCG und die an der Studie beteiligte Investmentgesellschaft Blue Horizon am Freitag mitteilten.