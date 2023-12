Medien ProSiebenSat.1 zeigt mehr lokales Programm

„Unsere Zuschauer sehen unsere lokalen Formate sehr gerne, aber es wird natürlich auch immer wieder US-Produktionen geben, die den Nerv unserer Zuschauer treffen - nur nicht in der Schlaghöhe wie in der Vergangenheit“, sagte der Vorstandschef der ProSiebenSat.1 Media SE, Bert Habets, der dpa am Mittwoch. „Deshalb werden wir diese auch weiterhin einkaufen - wenn auch viel selektiver als früher und mit umfangreicheren Rechten, auch für die digitale Verwertung.“ Die beliebten Dauerbrenner „Die Simpsons“, „The Big Bang Theory“ und „How I Met Your Mother“ werden weiter auf ProSieben zu sehen sein.