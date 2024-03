Aktivismus Proteste im Baumhaus gegen Tesla gehen weiter

Aus Protest gegen den E-Autobauer Tesla wollen Umweltschützer ein Waldstück in Grünheide bei Berlin weiter besetzt halten. Einige der Aktivisten wollten die Nacht in ihren selbst errichteten Baumhäusern in einigen Metern Höhe verbringen. Nicht weit entfernt vom Protestcamp im Kiefernwald liegt die Tesla-Fabrik des US-Unternehmers Elon Musk. Die Polizei will vorerst nicht eingreifen.