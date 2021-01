Kraftfahrt-Bundesamt : Prüfung von Fehlfunktion von Tesla-Bildschirm dauert an

Prüfung von Fehlfunktion von Tesla-Bildschirm dauert an

Bei der Prüfung geht es um mögliche Sicherheitsrisiken des berührungsempfindlichen Bildschirms in der Mittelkonsole von verschiedenen Tesla-Modellreihen. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Wegen einer möglichen Fehlfunktion des Eingabe-Bildschirms muss Tesla in den USA rund 158.000 Fahrzeuge in die Werkstätten rufen. Nun prüft auch das Kraftfahrt-Bundesamt einen Rückruf deutscher Tesla-Fahrzeuge.

Die Prüfung von Problemen mit dem zentralen Eingabe-Bildschirm in Tesla-Autos dauert nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) an.

Dabei geht es um mögliche Sicherheitsrisiken des berührungsempfindlichen Bildschirms in der Mittelkonsole von verschiedenen Modellreihen.

Das KBA stehe mit der US-Verkehrsbehörde NHTSA zu dem Thema in Kontakt und habe seinerseits die Prüfung eingeleitet, teilte die Behörde am Montag mit. „Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus.“ Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.