Ausbildung : IHK verschiebt Prüfungen für Azubis

Trier Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) verschieben die für April und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer 2020. Hiervon sind bundesweit rund 210 000 Auszubildende betroffen.

Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Diese werden zwischen Juni und August nachgeholt. Darauf haben sich die zuständigen IHK-Gremien verständigt. Was bedeutet das für die Auszubildenden in der Region. TV-Redakteur Heribert Waschbüsch sprach mit Ulrich Schneider, IHK-Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung.

Gibt es schon Termine, um die Prüfungen nachzuholen? Schneider: Nachholtermine werden für alle Prüfungen angeboten, deren Ergebnisse in die Note der Abschlusszeugnisse einfließen. Für die ausgefallenen Zwischenprüfungen im Frühjahr werden somit keine neuen Prüfungstermine angesetzt. Die Zwischenprüfungen dienen im wesentlichen der Feststellung des aktuellen Ausbildungsstandes und müssen zur Entlastung der Prüfungsausschüsse ausfallen. Denn diese müssen jetzt in kürzerer Zeit deutlich mehr Abschlussprüfungen bearbeiten. Alle Abschlussprüfungen, Teil1 oder Teil 2, werden nachgeholt.

Auch im Bereich der Handwerkskammer fallen Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfungen bis zum 24. April aus. Wie es danach weitergeht, ist derzeit ungewiss. Davon betroffen sind im Bereich der HWK 61 Prüflinge in fünf Gewerken, bei der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg 780 Zwischen- und Gesellenprüflinge in 36 Gewerken, bei der Kreishandwerkerschaft MEHR 491 Azubis in 14 Gewerken. Azubis müssen trotz Schulschließung und ausgefallener Prüfung in den Ausbildungsbetrieb. Dies bietet auch die Gelegenheit, die Prüflinge auf die kommende Prüfung vorzubereiten.

Schneider: Ausbildungsverhältnisse haben grundsätzlich einen höheren Kündigungsschutz als normale Arbeitsverhältnisse. Der Ausbildungsvertrag läuft weiter, solange der Ausbildungsbetrieb weiter besteht. Ist die im Ausbildungsvertrag vereinbarte Ausbildungszeit abgelaufen, kann der Vertag auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nächsten Prüfung verlängert werden. Nur in Fällen, in denen der Ausbildungsvertrag bereits um ein Jahr verlängert wurde, besteht kein weiterer Anspruch auf Verlängerung.

Schneider: Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld für Auszubildende ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte im Betrieb alles Zumutbare versucht werden, um die Ausbildung fortzusetzen. Ist dennoch die Kurzarbeit für Auszubildende unvermeidbar, hat der Auszubildende zunächst für die Dauer von 6 Wochen Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 BBiG - Berufsbildungsgesetz ). Im Anschluss daran kann Kurzarbeitergeld gezahlt werden.



Gibt es seitens der IHK Angebote und Programme, damit sich Azubis in der vielleicht „freien“ Zeit auf die Prüfung vorzubereiten?

Schneider: Der Berufsschulstoff wird von den Lehrkräften weiter vermittelt. Dazu treten sie mit den Auszubildenden und gegebenenfalls Ausbildungsbetrieben beispielsweise per Mail, per Telefon, per Post und in anderer Form, die für die Auszubildenden geeignet ist, in Kontakt. Insbesondere werden Lernplattformen für die Bereitstellung von Lernaufgaben und Lernmaterialien genutzt.