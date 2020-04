Gehaltsverzicht beim Vorstand : Puma will Dividende aussetzen und frisches Geld besorgen

Puma will Dividende aussetzen und frisches Geld besorgen

Der Sportartikelhersteller Puma will wegen der Coronavirus-Pandemie die Dividende aussetzen. Foto: Daniel Karmann/dpa.

Herzogenaurach Die Läden sind zu, die Kassen leer - Sportartikelhersteller wie Puma brauchen Geld, um die Kosten zu decken. Sparen heißt die Devise auf der Ausgabenseite - auch für die Aktionäre. Andererseits braucht das Unternehmen auch neue Kredite.

Der Sportartikelhersteller Puma greift in der Coronakrise zu ungewöhnlichen Mitteln.

Wegen der „stark negativen Auswirkungen“ auf sein Geschäft werde der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende an die Aktionäre auszusetzen, teilte das MDax-Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mit. Zudem soll der Vorstand zunächst im April zu 100 Prozent auf seine Gehälter verzichten. Danach werde die Situation neu beurteilt, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit.