Halbjahres-Bilanz : PwC: Stärkstes Halbjahr für Börsengänge seit 2000

Der Bulle auf dem Börsenplatz in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main onstatiert 14 Unternehmen, die den Sprung aufs Frankfurter Parkett wagen.

Nach der Corona-Flaute könnte es in diesem Jahr Rekordzahlen bei Börsengängen in Deutschland geben.

Im ersten Halbjahr wagten bereits 14 Unternehmen den Sprung aufs Frankfurter Parkett, wie die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) am Dienstag vorrechnete. Gesamtvolumen: mehr als 8,8 Milliarden Euro.

„Seit dem Boom-Jahr 2000 wurde in keinem Halbjahr ein solch hohes Emissionsvolumen erreicht wie in der ersten Jahreshälfte 2021“, bilanzierte PwC. Somit sei zu erwarten, dass im Gesamtjahr die Werte das Rekordjahres 2018 übertroffen werden. Seinerzeit hatte es in Frankfurt 18 Börsengänge (Initial Public Offering/IPO) mit einem Gesamtvolumen von 11,35 Milliarden Euro gegeben.