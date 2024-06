Immobilienpreise Quadratmeter-Preis auf Sylt im Schnitt bei etwa 14.400 Euro

An der deutschen Ostseeküste mit ihren Sandstränden, historischen Badeorten und kleinen Fischerdörfern zeigt sich ein ähnliches Bild, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. So zählten zu den teuersten Regionen mit Immobilienpreisen jenseits von 3500 Euro pro Quadratmeter im ersten Quartal die Inseln Rügen in Mecklenburg-Vorpommern und Fehmarn in Schleswig-Holstein. Auf dem Festland war es in Rostock mit Quadratmeterpreisen von 3864 Euro sowie auf den Halbinseln Fischland-Darß-Zingst sowie Usedom mit je etwas mehr als 3800 Euro am kostspieligsten. Die günstigsten Häuser gab es dem Küstenreport zufolge mit durchschnittlich 1739 Euro pro Quadratmeter im Landkreis Vorpommern-Greifswald.