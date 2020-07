Ziel schwarze Zahlen : Radikalumbau in schwierigen Zeiten: Deutsche Bank im Umbruch

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main spiegelt sich in einer Glasfassade. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Nach einer Serie von Verlustjahren will die Deutsche Bank endlich wieder schwarze Zahlen schreiben. Trotz eines tiefgreifenden Konzernumbaus wird daraus 2020 aber wohl nichts. Der Vorstand sieht sich dennoch auf dem richtigen Weg.

Rechtzeitig zum 150. Jubiläum in diesem Jahr schrumpft der jüngste Vorstandschef in der Geschichte der Bank den globalen Anspruch des größten deutschen Geldhauses - und will die Deutsche Bank zurück zu ihren Wurzeln führen. Sewings einfache Botschaft, als er am 7. Juli 2019 seinen radikalen Umbauplan präsentiert: „Die Bank fokussiert sich jetzt auf das, was sie wirklich gut kann.“ Ergo: Das Geschäft mit Mittelständlern, Familienunternehmen und multinationalen Konzernen.