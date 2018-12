später lesen Vorschlag stößt auf Zweifel Rasche Einführung einer EU-Digitalsteuer vorerst gescheitert FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Die rasche Einführung einer Steuer für Digitalriesen wie Facebook und Google in Europa ist vorerst gescheitert. Die EU-Finanzminister konnten sich am Dienstag in Brüssel nicht auf eine gemeinsame Position einigen. dpa