Spielwarenhersteller : Ravensburger Spiele verkauft 28 Millionen Puzzles

Ravensburg Kontaktbeschränkungen und geschlossene Restaurants lassen die Lust am Puzzeln wieder hochleben. Der Spielwarenhersteller Ravensburger profitiert von dem Boom, gibt sich aber bescheiden und hofft, dass der Trend andauert.

28 Millionen Puzzles verkaufte der Spielwarenhersteller mit dem blauen Dreieck weltweit - das sind rund 32 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch im oberschwäbischen Ravensburg mitteilte. Man sei gut durch das Krisenjahr gekommen, sagte Vorstandschef Clemens Maier.

Als Corona-Gewinner will sich Ravensburger trotzdem nicht bezeichnen. „Wir sehen es in aller Demut, dass wir in einer Branche sind, die weniger von der Krise gebeutelt wird als andere“, sagte Maier. Eine Prognose für das kommende Jahr wollte er nicht abgeben. „Wir gehen davon aus, dass der Trend zum Spielen und Puzzeln anhalten wird.“