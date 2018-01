später lesen Mehrere Festnahmen Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Spezialeinheiten von Zoll und Polizei sind am Morgen bundesweit gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen. Wie ein Sprecher des zuständigen Hauptzollamts Krefelds sagte, gab es Zugriffe in Nordrhein-Westfalen sowie in anderen Bundesländern. dpa