Infolge der Corona-Krise : Regierung: Arbeitsmarkt gerät unter Druck

Die Bundesregierung erwartet eine schwere Rezession in Deutschland. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Berlin Die Corona-Krise belastet die Wirtschaft stark. Arbeitnehmer und Firmen müssen sich auf harte Zeiten einstellen.

Die Bundesregierung erwartet wegen der Corona-Krise eine höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland. „Der Arbeitsmarkt gerät stark unter Druck“, heißt es in der Frühjahrsprojektion, die am Mittwoch von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgestellt wurde.