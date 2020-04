Gesetzesänderung : Regierung will strenge Kontrolle ausländischer Investitionen

Regierung will strenge Kontrolle ausländischer Investitionen

Peter Altmaier will das Außenwirtschaftsgesetz „nachschärfen“. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa.

Berlin Mitten in der Corona-Krise bringt das Kabinett eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes auf den Weg. Das Ziel: Die Übernahme deutscher Firmen erschweren. Aus der Wirtschaft kommt Kritik.

Die Bundesregierung will die Kontrolle ausländischer Investitionen verschärfen - und so in strategisch wichtigen Bereichen die Übernahme deutscher Firmen erschweren. Das Bundeskabinett brachte dazu eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes auf den Weg.