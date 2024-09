Geldanlage Rekord bei Goldpreis in Euro - Aussicht auf fallende Zinsen

Auf dem Weltmarkt wird der Goldpreis in der Regel in US-Dollar ausgewiesen. Hier verpasste die Notierung im Handelsverlauf bisher nur knapp die Rekordmarke. An der Börse in London wurde die Feinunze zeitweise bei rund 2.529 Dollar gehandelt. Die Notierung blieb somit nur knapp unter dem Rekordhoch vom 20. August, als Gold mit 2.531,75 Dollar je Unze so teuer war wie noch nie.