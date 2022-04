Forstwirtschaft : Rekord beim Holzeinschlag in deutschen Wäldern

Rekord beim Holzeinschlag in deutschen Wäldern

Im Jahr 2021 wurde in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes so viel Holz eingeschlagen, wie noch nie seit Beginn der Statistik. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa

Wiesbaden Die Trockenheit und Borkenkäfer belastete auch im vergangenen Jahr die Wälder in Deutschland. Viele Bäume mussten deshalb vorzeitig gefällt werden.

Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer waren auch im vergangenen Jahr die Feinde des deutschen Waldes. Dort wurde 2021 mit 83,0 Millionen Kubikmetern so viel Holz geschlagen wie noch nie seit Beginn der Statistik, berichtete das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden.