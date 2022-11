Börse : Rekordquartal: Dax-Konzerne halten Kurs in harten Zeiten

Frankfurt/Main Die Sorge vor einem Konjunktureinbruch ist groß. Doch noch verdienen Deutschlands Börsenschwergewichte Milliarden und legen ein Rekordquartal hin. Vor allem die Geschäfte in Übersee laufen rund.

Nachfrageeinbruch ausgeblieben

Sorgen um den Standort Deutschland

Vor allem die Geschäfte in Nordamerika liefen auf Hochtouren. Die Umsätze legten dort in der Summe um 29 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2021 zu. Die Konzerne profitierten von starker Nachfrage in den Vereinigten Staaten, aber auch von dem vergleichsweise schwachen Euro. „Der Wertverlust des Euro lässt im Ausland erzielte Einnahmen bei der Umrechnung in die europäische Gemeinschaftswährung wachsen - wovon vor allem stark internationalisierte Unternehmen profitieren“, erläuterte Meyer. In Europa wurde ein Umsatzwachstum von 15 Prozent erzielt, in Asien lag das Plus bei 16 Prozent.