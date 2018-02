später lesen Berlin Reservierung bei Flixbus künftig möglich Teilen

Fahrgäste von Flixbus können nun auch Sitzplätze reservieren. Zunächst sind auf ausgewählten Verbindungen ab dem 8. Februar feste Plätze buchbar, wie ein Sprecher sagte. "Es handelt sich um ein Pilotprojekt, dass wir aufgrund der großen Kundennachfrage initiiert haben." Eine Reservierung kostet mindestens 1,50 Euro. Für Plätze am Tisch werden zwei Euro fällig, für die erste Reihe oben im Doppeldecker vier Euro. Der deutsche Marktführer erschließt damit eine neue Einnahmequelle neben der Buchung von Zusatzgepäck. Nach dem Pilotprojekt in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich und Tschechien soll die Reservierung europaweit kommen. Flixbus betonte, Fahrgäste könnten in jedem Bus weiterhin auch ohne Reservierung reisen.