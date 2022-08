Schifffahrt : Rhein-Pegelstand bei Kaub bei 44 Zentimetern

Kaub Niedriger als der Pegelstand bei Kaub ist der Wert an keinem anderen Abschnitt des Mittel- und Niederrheins. Dank des Regens kann aber vorsichtige Entwarnung gegeben werden.

Am Freitagmittag (13.00 Uhr) hatte er noch bei 35 Zentimetern gelegen. Einer WSV-Prognose zufolge könnte der Pegelstand bis zum Dienstagmorgen auf 150 Zentimeter steigen und danach wieder sinken.

Dieser Stand zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe an. Die Fahrrinnentiefe bei Kaub betrug am Freitag nach WSV-Angaben 1,45 Meter. Niedriger ist der Wert an keinem anderen Abschnitt des Mittel- und Niederrheins.