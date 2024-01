Cyberangriffe Risikobarometer: Unternehmen haben größte Angst vor Hackern

Deutschland weicht etwas vom internationalen Stimmungsbild ab: Nicht Naturkatastrophen landeten bei den 454 in Deutschland befragten Managern und Fachleuten auf dem dritten Platz, sondern die Änderungen von Gesetzen und Vorschriften. Und ein bislang in Deutschland nicht auf den ersten zehn Plätzen liegendes Risiko ist auf Platz neun vorgerückt: „Neu in den Top Ten hier in Deutschland sind die politischen Risiken und Gewalt, das war letztes Jahr noch nicht der Fall“, sagte Michael Furtschegger, Regionalchef der Allianz Commercial für Deutschland und die Schweiz.